Goleada para o Corinthians agrava crise alvinegra, que tem três rodadas para garantir permanência na Série A e vive momento de instabilidade sob o comando do treinador
O Botafogo vive um momento de crise no Brasileirão e viu a situação se agravar após ser goleado por 4 a 0 pelo Corinthians, na última quarta-feira (18), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada. O resultado aumentou a pressão sobre Tite, que reconheceu a luta contra o rebaixamento como a principal prioridade da equipe neste momento.
Após a partida, o treinador falou: "Hoje, o objetivo do Botafogo é permanecer na Série A. É a realidade. Não tem meias palavras. É isso que estamos buscando, a primeira meta. Depois se fizer, é outro passo. É pouco em relação à história do Botafogo, sim. Mas é o momento em que está. Não dá para esconder uma realidade. Assim como sete ou oito equipes estão assim. Temos que retomar o padrão que teve contra o Atlético-MG e aí estar presente e assegurar a vaga".
O Alvinegro ocupa a 12ª colocação, com 42 pontos, e ainda não está matematicamente livre do risco de queda. Restam três rodadas para o fim do campeonato, e a equipe precisa conquistar pelo menos mais três pontos para garantir a permanência sem depender de outros resultados. A situação preocupa principalmente pelo desempenho recente, que deixou o clube com pouco espaço para erros na reta final da competição.
Desde a chegada de Tite, em setembro, o Botafogo disputou oito partidas pelo Brasileirão, com duas vitórias, um empate e cinco derrotas. O aproveitamento de 29,1% coloca o treinador entre os piores da competição, superando apenas o da Chapecoense, já rebaixada. O desempenho também deixou o time com uma das defesas mais frágeis do campeonato: são 57 gols sofridos, marca que divide com o Remo.
A reta final reserva confrontos decisivos para o Glorioso. Depois de receber o São Paulo, o time encara o Bahia, também no Nilton Santos, pela penúltima rodada, antes de visitar o Santos na rodada final. A sequência pode ser determinante para definir a permanência na elite, já que o Botafogo precisa aproveitar os dois compromissos em casa para evitar que a disputa contra o rebaixamento se arraste até o último jogo.
O próximo desafio será contra o São Paulo, na segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Pressionado pelos resultados e com pouco espaço para tropeços, Tite terá mais uma oportunidade de reagir e encaminhar a permanência do Botafogo na Série A.
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Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Analiso o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!
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: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos
: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:
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