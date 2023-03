Pressão em cima de Pedro Raul faz Vasco ir ao mercado por outro centroavante

Clube quer pelo menos mais três reforços até o dia 3 de abril, quando se encerra a primeira janela de transferências do ano

Pedro Raul foi a grande contratação do Vasco para a temporada. O jogador chegou com a missão de ser o símbolo de um recomeço. Fez bons jogos no início, mas nas últimas partidas caiu de rendimento e chegou até a ser vaiado pela torcida. A situação ligou um sinal de alerta em São Januário que está em busca de um jogador para dividir as responsabilidades com o camisa 9.

Segundo soube a GOAL, o Vasco trata como prioridade no mercado da bola a chegada de um novo centroavante. O clube corre contra o tempo para entregar o jogador ao técnico Maurício Barbieri antes do fechamento da janela de transferências, que acontece no dia 3 de abril.

O Cruzmaltino abriu conversas com o Atlético-MG na tentativa de contratar Eduardo Sasha, mas desistiu por conta dos valores. Os mineiros pediram cerca de R$ 10 milhões e o jogador exigiu um contrato de três temporadas. No entendimento da diretoria do Vasco, nessas condições o investimento não valia a pena.

Outros nomes estão sendo ligados ao Vasco nos últimos dias, como o do atacante Henry Martín, da seleção mexicana. Ele tem 30 anos e contrato com o América do México até junho de 2024. O clube da Colina não confirma a informação vinda da imprensa mexicana.

Outros reforços

Além de mais um centroavante, o Vasco busca mais duas contratações ainda para esta janela: meia-armador e um atacante que atue pelos lados do campo. A situação, no entanto, não é simples, mas Barbieri vive a expectativa de receber novas peças.