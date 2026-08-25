Jed York, proprietário principal do San Francisco 49ers, na liga de futebol americano, e coproprietário dos clubes Leeds United e Glasgow Rangers, sofreu um revés jurídico após ser preso no estado de Ohio, em um caso relacionado à prostituição.

De acordo com os documentos oficiais, a polícia prendeu York na cidade de East Palestine, no estado de Ohio, depois que ele respondeu a um anúncio falso em um site de prostituição criado pela polícia como parte de uma operação de captura, tendo combinado um encontro com uma mulher em troca de 140 dólares.

A polícia havia se infiltrado no site e publicado anúncios falsos, antes de abordar York enquanto ele se dirigia ao local combinado, onde encontraram em sua posse o celular usado para organizar o suposto encontro.

Embora a acusação inicial fosse de incitação à prostituição, o caso terminou com a reclassificação das acusações para perturbação da ordem pública e posse de instrumentos criminosos, dentro de um acordo com a promotoria.

York se declarou inocente das duas acusações, enquanto as autoridades do condado de Columbiana informaram a apreensão de 160 dólares em sua posse e a transferência do valor para uma força-tarefa de combate ao tráfico de pessoas do vale de Mahoning, conforme o acordo.

Os documentos também apontaram que York concluiu um treinamento on-line, sem revelar a natureza do programa ao qual foi submetido.

A liga de futebol americano emitiu um comunicado no qual afirmou estar ciente do caso, indicando que irá analisá-lo de acordo com a política de conduta pessoal vigente na competição.

Por sua vez, o San Francisco 49ers afirmou que o caso se tornou uma questão jurídica já resolvida e, por isso, não fará mais comentários no momento.

York foi condenado a dois dias de prisão, além de uma multa de 1.150 dólares, encerrando assim o caso judicialmente após uma série de procedimentos que começou com sua prisão em Ohio.

York é um dos nomes mais destacados no mundo do esporte americano, tendo assumido o cargo de presidente-executivo do San Francisco 49ers em 2010. Ele também possui uma participação nos clubes Leeds United e Rangers, e sua fortuna pessoal é estimada em cerca de 500 milhões de dólares, enquanto a fortuna de sua família chega a cerca de 8,5 bilhões de dólares.