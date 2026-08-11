Presidente do Vasco ironiza dirigente do Flamengo: "Estou começando a achar que ele é vascaíno"

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, realizado na manhã desta terça-feira (11), colocou o Vasco no centro das atenções antes mesmo de a bola voltar a rolar. Após o evento, o presidente Pedrinho concedeu entrevista na zona mista e foi questionado sobre a venda da SAF vascaína. O dirigente vascaíno não escondeu a irritação e fez questão de responder, em tom irônico, às críticas de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, quanto ao processo do Cruzmaltino.

"A gente está seguindo a risca todos os processos. Os que falam besteira sem saber, eles são contraditórios porque a própria história de vida e de gestão deles cai em contradição com o que eles falam. Eles têm que se preocupar com os clubes deles e não com o Vasco. O Vasco já tem muito problema e eu tenho problema para cuidar para ficar dando ouvido para presidente que quer se meter em coisas que não são do seu clube. E eu estou falando diretamente sobre o Bap, porque ele tem uma paixão louca pelo Vasco. Eu estou começando a achar que ele é vascaíno", afirmou Pedrinho.

O presidente do Vasco também demonstrou confiança no andamento das negociações para a venda de 90% da SAF. Pedrinho se disse "confiante, otimista e empolgado" com o processo, que prevê pelo menos R$ 650 milhões em investimentos no clube ao longo dos próximos cinco anos.

A Almirante Participações e Empreendimentos, empresa de Marcos Lamacchia, aparece como favorita na disputa para assumir o controle da SAF. O empresário é enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e a relação familiar passou a ser um dos principais pontos de discussão em torno da negociação.

O Flamengo, por sua vez, se posicionou contra a operação e questionou a possibilidade de a ligação entre Lamacchia e Leila criar um vínculo entre os clubes. Bap chegou a tentar barrar a transação e levou o caso às autoridades responsáveis pela regulamentação do futebol, aumentando a tensão nos bastidores.

Enquanto o futuro da SAF segue em discussão, o Vasco volta as atenções para dentro de campo. O próximo compromisso da equipe será nesta quinta-feira (13), às 19h, contra o Olimpia, em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.