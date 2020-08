Presidente do Santos 'foge' ao demitir Jesualdo Ferreira

Treinador português foi comunicado da rescisão de contrato no Peixe pelo diretor de futebol William Thomas

Jesualdo Ferreira foi surpreendido nesta quarta-feira ao ser comunicado da sua demissão no . A Goal apurou que o treinador português recebeu o aviso do diretor de futebol William Thomas, a pedido do presidente José Carlos Peres, que, por sua vez, ignorou uma conversa olhos nos olhos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Mesmo ciente de que estava na corda bamba, principalmente depois da eliminação no diante da , o experiente treinador acreditava que estava mantido no cargo, pelo menos até a estreia do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, contra o Red Bull , na Vila Belmiro. Comandou, inclusive, os dois primeiros treinos da semana e já desenhava a equipe titular.

Mais times

Sem receber reforços e com quase quatro meses de inatividade por causa da pandemia do novo coronavírus, a comissão técnica de Jesualdo que inclui ainda outros cinco portugueses (os auxiliares Rui Águas, Antonio Oliveira, Daniel Gonçalves e Pedro Bouças, e o preparador José Pedro Pinto), deixa o com atrasos salariais e de direitos de imagem - o grupo não vai abrir mão dos 70% que foram cortados num período de três meses e também da multa rescisória. A dívida, para já, gira em torno de R$ 5 milhões.

Contratado ainda em dezembro do ano passado, Jesualdo, de 74 anos, dirigiu o Santos em 15 partidas, com seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O aproveitamento foi de 48,9% dos pontos.