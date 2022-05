Presidente do Real Madrid sobre Mbappé: "está esquecido"

Florentino Pérez colocou ponto final na novela após a conquista do 14º título na Champions League

Durante as comemorações de mais um título da Champions League pelo Real Madrid, o presidente do clube, Florentino Pérez, fez questão de minimizar a não contratação de Kylian Mbappé por seu clube. Os merengues fizeram uma proposta pelo jogador que, depois de longas negociações, optou por renovar com o PSG.

"O Real Madrid seguirá sempre trabalhando para ter os melhores jogadores. Mas Mbappé já está esquecido, não aconteceu nada. O Real fez uma temporada perfeita, e este assunto está esquecido. Hoje não existe Mbappé, existe a festa do Real Madrid", disse o presidente do Real Madrid ao canal Movistar.

Getty

Florentino fez questão de rasgar elogios ao elenco do Real Madrid e exaltou a atuação do goleiro Courtois, principal destaque na vitória do título sobre o Liverpool.

"Temos jogadores muito bons. Karim (Benzema), Vinícius, Rodrygo. O meio-campo é muito bom, a defesa também, e o goleiro também. (Courtois) fez uma temporada espetacular, é o melhor goleiro do mundo e é por isso que o trouxemos", completou.

Com a conquista da Champions, o Real se tornou o segundo time classificado ao Mundial de Clubes de 2022, que será disputado ainda no seu formato convencional na próxima edição.