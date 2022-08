Presidente do Real Madrid: "Barcelona forte faz bem para o futebol"

Rival dos Blancos reforçou elenco com grandes nomes na última janela de transferências, buscando o topo dos grandes torneios

A junção de Robert Lewandowski, um dos melhores centroavantes do mundo, com a promessa brasileira Raphinha e outros grandes atletas impressionou a milhares de pessoas envolvidas com o esporte, incluindo o presidente da equipe rival do Barcelona, Florentino Pérez, que afirmou: "tem que voltar a ser o que é e isso é bom para todos."

O que o presidente do Real Madrid quis dizer com isso? Fatalmente, a chegada de jogadores de alto escalão no Barcelona faz com que a equipe se torne, novamente, competitiva, como sempre foi, e Florentino Pérez faz questão de mostrar que está feliz com a situação, relatando que um bom Barça faz bem para o mundo da bola, como confirmou à Movistar, da Espanha.

Apesar do mau momento econômico do clube Culé, o Barça somou alguns milhões de euros em contratações para a temporada 2022/23: apenas Raphinha e Lewa somaram mais de 100 milhões para os bolsos do Barcelona, desconsiderando os outros reforços.

Getty Images

Para a nova edição do Campeonato Espanhol, já há data marcada para El Clásico acontecer, e o primeiro da nova temporada será no Santiago Bernabéu, em 16 de outubro de 2022. Em relação as contratações, o Real não foi muito além, após bom ano de vitórias, contratando o volante Tchouameni e o zagueiro Rudiger como reforços. Em cima disso, Florentino Pérez confirmou que ele e a equipe não visam outros nomes para adicionar ao plantel.

"Devemos continuar a treinar bem, Ancelotti administrou a equipe, não estamos pensando em mais nada no momento", relatou. O presidente ainda disse sobre se, por acaso, o elenco tenha necessidade de substituir Karim Benzema, uma das referências no ataque espanhol: "Olhe para todos os atacantes que temos, ele não ficará doente, mas se ficar, temos tantos atacantes que não será notado (a ausência do francês). Bola de Ouro? Na minha opinião, ele já mereceu ano passado e ainda mais este ano."