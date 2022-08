Memphis Depay já está de saída do Barcelona

Jogador de 28 anos completa um ano na equipe espanhola neste mês, mas está próximo de trocar de clube ainda em agosto

Memphis Depay está na rampa de saída do Barcelona, com o atacante holandês negociando sua saída do clube espanhol após 38 partidas disputadas e 13 gols marcados. De acordo com o que a GOAL conseguiu descobrir e confirmar, o clube poderia lhe oferecer a carta de liberdade ainda nesta semana, algo que faria de Memphis um agente livre, dissociando-o do Barça e com plena capacidade para decidir seu futuro.

Neste cenário, desde que Depay se torne um agente livre, clubes como a Juventus surgem para contratar o atleta de 28 anos. Depois de não poder executar a opção de comprar Alvaro Morata, o técnico da Velha Senhora, Massimiliano Allegri, continua a exigir reforços para o ataque, e se não houver taxa de transferência para Memphis Depay, o holandês seria o escolhido. De acordo com Romeo Agresti, da GOAL Itália, nas últimas horas houveram contatos positivos entre a comitiva da Juve e do Depay.

O jogador não quer sair do Barça e, se o fizer, é claro que fará de acordo com suas condições. Liberdade de movimento e a possibilidade de escolher seu próximo destino. E ele gosta da Juve. De fato, segundo a GOAL, o lado italiano poderia lhe oferecer um contrato de dois anos, com valores que estariam muito próximos do que ele recebe no Barça. A Juve tem pressa para fechar o negócio o mais rápido possível e o Barcelona está com pressa para liberar a conta salarial e assim poder registrar suas novas assinaturas antes do início de LaLiga.