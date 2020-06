Presidente do PSG dá recado a elenco para mata-mata da Liga dos Campeões

A competição retorna em meados de agosto em Lisboa; veja o que Nasser Al-Khelaïfi falou sobre o assunto

Não tem jeito: conquistar a Europa é mais que um sonho para o , é uma obsessão. Agora, com a competição prestes a retornar em um formato especial, os parisienses estão prontos para o desafio. Pelo menos é o que diz o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi.

A Uefa anunciou nesta quarta-feira (17), de maneira oficial, que a terá seu reinício em meados do mês agosto, com sede única - em Lisboa, - para as rodadas finais e partidas sem público. O clube francês, já classificado para as quartas de final, marcará presença nesta reta final do torneio.

Mas o PSG quer mais do que chegar perto do título, novamente. Desde o início do projeto que consolidou os parisienses como uma das principais potências europeias, o objetivo final da diretoria do clube é vencer a Liga dos Campeões da Uefa. Esta é a razão dos investimentos bilionários e das contratações bombásticas realizadas pela equipe nas últimas temporadas.

Datas dos jogos da #ChampionsLeague que serão finalizados em AGOSTO. 7 e 8 serão os jogos das oitavas q ainda faltam ser finalizados. Por hora, estão marcados para os locais originais(como Man. City x Real, em Manchester), mas ainda pode ser em PORTUGAL.

Ambição esta que é compartilhada, obviamente, pelo presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi. O empresário catariano, CEO das atividades do , deixou um "recado" ao elenco do time, antes do reinício das competições.

"A Liga dos Campeões é muito importante para a economia dos clubes e emissoras, mas principalmente para os torcedores. Vai ser um grande evento." comentou Al-Khelaïfi sobre o novo formato do torneio, antes de trazer sua opinião pessoal sobre o elenco do PSG. "Nossos jogadores e funcionários farão de tudo, com o talento e profissionalismo pelo quais são conhecidos, para estarem prontos no início de agosto ao grande desafio que os espera."

O clube parisiense volta às atividades nesta segunda-feira (22), se preparando para o retorno do futebol na e na Europa. Mesmo que a tenha sido encerrada prematuramente, a tendência é, segundo o jornal L'Equipe, que tanto a quanto a Francesa terminem dentro de campo.

E o PSG está na final de ambas as competições, que devem acontecer nos últimos dias de julho. Pela Copa da França, o clube enfrenta o Saint-Etiénne, maior campeão nacional do país.