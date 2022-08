Presidente do Corinthians sonha com Cristiano Ronaldo e prefere Yuri Alberto a Luís Suárez

Duílio Monteiro Alves falou sobre opções no ataque corintiano e encheu a nova contratação de moral

O ataque do Corinthians foi um dos assuntos principais abordados pelo presidente alvinegro, Duílio Monteiro Alves, em participação ao podcast Ulisses Cast, do jornalista Ulisses Costa. Duílio falou sobre o sonho de ver Cristiano Ronaldo com a camisa corintiana e revelou ter preferido Yuri Alberto à possibilidade de tentar Luís Suárez.

“É um sonho grande, meu! É Corinthians! Me sinto na obrigação de tentar o que é melhor para o Corinthians. Se vai conseguir ou não... Não tentei e nem sondei, mas ficamos de olho. De repente, o cara quer jogar no Brasil”, disse o presidente corintiano sobre Cristiano Ronaldo, que deseja deixar o Manchester United para jogar em uma equipe que esteja disputando a Champions League.

Sobre contratações mais palpáveis, Duílio parece estar bem satisfeito com a chegada de Yuri Alberto. O mandatário, por exemplo, citou que o Timão até tinha interesse em Luís Suárez, astro uruguaio que acabou voltando para o seu país natal após passagem pelo Atlético de Madrid, mas que quando a opção por Yuri surgiu, o brasileiro passou a ser prioridade.

“Poderíamos ter feito uma proposta e ter tentado ele”, disse Duílio sobre Luís Suárez. “Não é mais nossa prioridade. Temos Yuri Alberto, mais jovem. Se perguntar para o Vítor, entre os dois, tenho dúvidas de quem ele escolheria, ele quer jogadores mais jovens”, completou.