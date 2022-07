Cristiano Ronaldo quebra o silêncio e desabafa sobre o futuro

Astro português fez comentários em publicações de contas de fãs no Instagram

Cristiano Ronaldo se manifestou pela primeira vez sobre os rumores acerca de seu destino nesta temporada. Respondendo a uma publicação de uma página de fãs no Instagram, o jogador do Manchester United questionou o fato de seu nome estar sempre sendo comentado pela imprensa.

“Impossível não falarem de mim um dia. Senão a imprensa não ganha dinheiro. Sabem que, se não mentirem, não conseguem atrair a atenção das pessoas. Continuem, que um dia acertarão em alguma notícia”, escreveu o atleta.

A publicação em que CR7 comentou apontava que seu empresário, Jorge Mendes, disse ao Manchester United que o jogador está "inflexível na decisão de sair". Afirmava, ainda, que o ex-técnico do português no time, Alex Ferguson, interveio na situação, mas o clube insistiu que o atleta "não está à venda".

Além disso, neste sábado (30), o Manchester United enfrenta o Atlético de Madrid, em Oslo, na Noruega, no penúltimo amistoso de pré-temporada dos Red Devils. E Cristiano Ronaldo, que se juntou apenas esta semana aos companheiros de time pois estava em Portugal tentando uma saída do clube, já que quer disputar a próxima edição da Liga dos Campeões, ficou de fora da lista de relacionados do técnico Erik Ten Hag.

Apesar de não jogar contra o Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo garantiu que estará em campo no domingo (31) contra o Rayo Vallecano, em Old Trafford. O craque português respondeu em uma outra postagem no Instagram que "domingo o Rei joga".