Presidente do Braga pede mais de R$ 60 milhões para liberar Carvalhal ao Flamengo

Um dos nomes na lista do Flamengo, que busca um novo treinador no mercado, Carlos Carvalhal vê a possibilidade de comandar o time carioca mais distante. Isso porque o presidente do Braga, Antônio Salvador, não abre mão de receber uma boa compensação financeira, o que está fora dos planos dos dirigentes rubro-negros.



Esta não é a primeira vez que Carvalhal vira opção no Flamengo. Em 2020, após a saída de Jorge Jesus, o treinador chegou a ser procurado pela diretoria, mas por conta da pandemia, optou por seguir em Portugal. De lá para cá, foram várias as vezes em que o técnico tocou no assunto e deixou claro o desejo de um dia comandar o time carioca.



E desta vez, parece que a situação também não terá um final feliz. Contente com o trabalho que Carvalhal vem fazendo, o Braga, mesmo sabendo do desejo do treinador, bate o pé, faz jogo duro e pede 10 milhões de euros (cerca de (R$ 63,1 milhões) para liberar o técnico.



Além do Flamengo, Carvalhal também entrou em pauta no Besiktas. O time turco, por sua vez, descartou desembolsar a quantia para contratar o treinador. O técnico tem contrato com o Braga até maio de 2022.



Com 25 pontos, o Braga de Carlos Carvalhal é o quarto colocado na tabela de classificação do Campeonato Português, com nove pontos a menos que o terceiro colocado, o Benfica de Jorge Jesus.