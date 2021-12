Presidente do Benfica liga para Jorge Jesus e avisa não demitirá o treinador

A espera do Flamengo por Jorge Jesus ganha novo capítulo. Depois da derrota do Benfica por 3 a 0 para o Porto, a pressão em cima de Jorge Jesus aumentou bastante e chegou a animar os rubro-negros. No entanto, Rui Costa, presidente do time português, garantiu que não demitirá o treinador.

Segundo soube a Goal, Rui Costa ligou para Jorge Jesus durante a manhã desta sexta-feira (24) para avisar ao técnico que, apesar da pressão, ele seguirá no comando da equipe. Por outro lado, JJ continua com a ideia de não pedir demissão.

O nome de Jorge Jesus é o preferido da diretoria do Flamengo, que está em Lisboa deste o início da semana. A situação, porém, não é simples, uma vez que a multa do técnico é altíssima e o próprio Benfica não se mostrou aberto a negociar um centavo.

No dia 30 de dezembro, Jorge Jesus tem mais um duelo importante pelo Benfica, o confronto contra o Porto, desta vez pelo Campeonato Português. Inicialmente, os dirigentes do Flamengo voltariam ao Brasil na última quinta-feira (23), mas adiaram o regresso para o mesmo dia do confronto decisivo.