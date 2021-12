Presidente do Benfica é cobrado internamente sobre novela Jorge Jesus e Flamengo

O encontro entre Jorge Jesus e os dirigentes do Flamengo às vésperas do clássico diante do Porto, que acontece nesta quinta-feira (23), continua repercutindo nos corredores do Benfica e o presidente Rui Costa virou um alvo importante nesta história.

Durante coletiva de imprensa na última terça-feira (22), o auxiliar de JJ, João de Deus, confirmou o encontro, mas deixou claro que foi autorizado pelo Benfica, especialmente pelo presidente do clube. Segundo soube a Goal, a declaração causou estranheza aos pares de Rui Costa, que não estavam por dentro do ocorrido.

A relação de Jorge Jesus com Rui Costa está longe de ser das melhores. O mandatário, inclusive, já pensou na demissão do treinador em algumas oportunidades e já sonda o mercado em busca de um novo técnico para a próxima temporada. A postura do atual presidente e a falta de respaldo incomoda e muito JJ.

O técnico se sente desprestigiado e desprotegido. Não foram poucas as vezes em que torcedores se manifestaram no estádio da Luz pedindo a saída do treinador e o presidente ficou calado. Diante deste cenário, a chegada de Marcos Braz e Bruno Spindel à Portugal calhou bem para Jorge Jesus.

Na verdade, a situação era boa para os três lados, um não queria mais o treinador, o outro estava insatisfeito com a falta de "carinho" e o risco de demissão, e o terceiro, em busca do "velho amor".

Mais artigos abaixo

Com o circo armado, o grande porém entrou em ação. Justamente a pressão em cima de Rui Costa. Os pares do presidente não aceitam como as coisas estão sendo conduzidas. Ele, por sua vez, revoltado com a repercussão do caso está agora entre a cruz e a espada.

Demite JJ, começa o planejamento para a próxima temporada, mas entrega o técnico de "graça" para o Flamengo ou mantém o treinador e precisará trabalhar dobrado internamente para contornar o clima político e das arquibancadas.

Enquanto isso, Braz e Spindel entendem que têm tempo, seguem agenda de networking em Portugal e esperam o próximo passo da novela Jorge Jesus, que pode ter capítulo importante já nesta terça-feira, às 17h45, no estádio do Dragão, no Porto