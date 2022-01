Presidente do Barcelona se empolga com Ferran Torres: "Que o mundo se prepare, pois estamos de volta"

O Barcelona apresentou oficialmente o atacante Ferran Torres no Camp Nou, que foi contratado junto ao Manchester City, com um contrato até 2027.

Torres, que completa 22 anos em fevereiro, é uma grande promessa espanhola, mas ainda se recupera de uma lesão no pé direito. Porém, o Barcelona precisará diminuir sua folha salarial pelo fair-play financeiro para inscrever o jogador nesta janela.

Segundo a imprensa espanhola, o atacante deve custar cerca de 45 milhões euros (R$ 290 milhões de reais) ao Barcelona, que ainda pretende liberar outros jogadores.

Ainda na coletiva de apresentação, Torres destacou seu desejo de jogar em um grande clube espanhol, bem como tratou de planejar sua estreia e retorno aos gramados.

"Estão sendo dias muito especiais para mim e minha família. Muito grato ao presidente e aos dirigentes pela recepção. Estou ansioso para jogar no Camp Nou."

"Sou um jogador ambicioso e penso que vir aqui foi uma boa oportunidade para mim e para a minha família. Vou tentar levar o Barça onde merece."

"A recuperação da lesão está indo bem, estamos dentro dos prazos. Eu me sinto bem e confiante. Espero estar pronto na Supercopa ou até mais cedo", completou Torres.

Diante de todas as questões financeiras, Joan Laporta, presidente do clube, e Mateu Alemany, diretor de futebol, tentaram explicar como pretendem inscrever o atacante, assumindo o compromisso de resolver essa questão rapidamente.

"Sabemos como estamos e os problemas com o fair-play financeiro. A realidade é que quando assinamos o Ferrán sabíamos que não tínhamos limite salarial, mas assumimos o compromisso e temos trabalhado de várias maneiras e estamos convencidos de que o conseguiremos antes do domingo. É a nossa previsão", disse Alemany.

O presidente Laporta foi enfático ao destacar o retorno do clube ao cenário esportivo: "Felizmente estamos recuperando o peso que devemos ter no futebol. Temos que trabalhar muito bem, tendo em conta os parâmetros esportivos e econômicos."

“Insisto, o Barça continua sendo uma referência no mercado do futebol. Que o mundo se prepare, pois estamos de volta. E queremos ir muito bem", destacou Laporta.

Xavi, técnico da equipe, espera contar com Torres o quanto antes, já que o atacante foi um dos primeiros pedidos do treinador a diretoria do clube depois da aposentadoria forçada de Aguero.