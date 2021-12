A estrela argentina e grande nome do elenco do Barça, Sergio Aguero deve anunciar seu futuro no futebol nesta quarta-feira (15), após problemas envolvendo dores no peito ainda no início de sua mudança ao Barcelona.

No duelo contra o Alavés, o atleta sentiu incômodos em seu peito e foi levado ao hospital, onde foi diagnosticado com arritmia cardíaca, que pode influenciar grandemente em seu futuro como jogador.

Para a entrevista convocada para esta quarta, o atacante de 33 anos deve ser acompanhado pelo presidente do Barça, Joan Laporta.

Pelo clube catalão, o jogador fez apenas cinco partidas e um gol, contra o Real Madrid, na derrota por 2 a 1. Em sua estadia no Manchester City, construiu praticamente toda sua carreira, se tornando um dos principais atletas da história do Blues de Manchester, marcando o gol do primeiro título inglês do City, em 2011/12.