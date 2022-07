Presidente do Atlético de Madrid esclarece suposto interesse em Cristiano Ronaldo

O presidente dos colchoneros, Enrique Cerezo, deixou claro que não espera mais contratações nessa janela de transferências europeia

Depois de muita especulação, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, reiterou que o clube não espera mais trazer novos jogadores após fechar a contratação do lateral direito, Nahuel Molina, que estava na Udinese.

Recentemente, e após muito incerteza sobre seu futuro, o atacante Cristiano Ronaldo, que está no Manchester United, foi cogitado no clube espanhol. Porém, o presidente da equipe tratou logo de afastar essa possibilidade.

"Com esta contratação (de Molina), nossa diretoria de futebol conseguiu encaixar a última peça que buscávamos. Repito para os jornalistas: com essa contratação nossa diretoria de futebol conseguiu encaixar a última peça que procurávamos", explicou o presidente durante a apresentação do novo lateral.

"A posição da lateral direita foi a única que não tinha dois jogadores. Andrea Berta (diretor esportivo) está de parabéns porque conseguiu preenchê-la com nossa primeira opção, Nahuel Molina", reiterou o presidente.

Com essa declaração, o presidente do clube espanhol acaba de vez com a especulação sobre a contratação de Cristiano Ronaldo, já que o futuro do jogador está em jogo na Inglaterra.

Segundo a imprensa europeia, Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid, está avaliando sua permanência no Manchester United. Antes disso, os próprios torcedores do Atlético de Madrid revelaram sua rejeição pelo atacante no clube espanhol.

Para esta temporada, o time comandado por Diego Simeone se reforçou com o meio-campista Axel Witsel, que estava no Borussia Dortmund, e o lateral Nahuel Molina, da Udinese.