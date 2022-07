Cristiano Ronaldo volta ao Manchester United, mas para discutir futuro

O craque português não participou da pré-temporada e ainda tem seu futuro indefinido

Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United! Mas, por enquanto, foi apenas para resolver o que vai ser de seu futuro, depois de ficar de fora da viagem de pré-temporada dos Reds para amistosos na Ásia e na Austrália por problemas familiares.

O futuro de Cristiano Ronaldo segue sendo uma incógnita. Apesar de ter contrato com o Manchester United válido por mais uma temporada, o português está disposto a ouvir propostas de times que estejam classificados para a disputa da Liga dos Campeões - os Reds ficaram de fora e vão apenas para a Liga Europa.

Agora, depois de sua ausência no início da pré-temporada, Cristiano Ronaldo voltou ao centro de treinamentos do United, nesta terça-feira (26), e estava acompanhado de seu empresário, o também português Jorge Mendes. Além dos dois, a presença de Sir Alex Ferguson, lendário ex-treinador dos Reds e responsável pela contratação do camisa 7 em sua primeira passagem por Old Trafford também estava lá.

Esta foi a primeira aparição de Ronaldo no clube desde que informou seus superiores que deseja uma transferência caso uma boa oferta chegue ao United. Os Reds, porém, não têm interesse em negociar um de seus principais jogadores, principalmente com mais um ano de contrato, e viram um bom sinal o fato de o português ter aceitado conversar sobre sua permanência.

Além da resistência do United, Ronaldo também vê dificuldade em sua saída por parte do mercado. Apesar de ter sido ligado a diversos times, como Roma, Chelsea, PSG, Bayern e outros, ele é muito caro para a maioria das equipes, e não se encaixa muito bem nas poucas que podem bancar tanto sua transferência quanto seus altos salários.