Presidente da comissão de arbitragem instrui juízes sobre apostas após escândalo com atletas

Wilson Seneme envia mensagens aos principais árbitros do Brasil e pede cuidado com apostas esportivas após escandâlo com jogadores

O presidente da comissão de arbitragem da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Wilson Seneme, envia mensagens constantes aos árbitros do futebol brasileiro para instruí-los sobre apostas esportivas, sobretudo depois do escândalo envolvendo atletas, como soube a GOAL. A reportagem teve acesso a uma das mensagens enviadas a um grupo de árbitros da elite do futebol brasileiro, em que o presidente da Comissão de Arbitragem reforça o cuidado que a categoria deve ter ao receber um possível contato de aliciadores para apostas esportivas. "Reforçamos que todos os contatos relacionados aos jogos que você está designado feito por pessoas estranhas ou conhecidas devem ser comunicados imediatamente à Comissão de Arbitragem da CBF. Muito cuidado com esses contatos, é um assunto extremamente sério e deve ser informado para evitar problemas para você", diz a mensagem assinada por Wilson Seneme. O chefe da arbitragem no Brasil teme que haja algum tipo de escândalo durante a gestão à frente do grupo. Ele tem conversado constantemente com os árbitros para evitar que haja algo como o ocorrido com os atletas. O Ministério Público do estado de Goiás investiga vários atletas que foram aliciados por apostadores para manipularem resultados de partidas. A investigação foi denominada Operação Penalidade Máxima.

