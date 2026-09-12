A dupla Anthony Gordon e Dani Olmo segue exercendo um papel importante no aumento do saldo de gols da equipe, após terem contribuído diretamente na criação dos gols durante as primeiras partidas da temporada, apesar de nenhum dos dois ter marcado até agora.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", as cinco primeiras partidas da temporada tiveram gols marcados por todos os jogadores de ataque disponíveis entre os donos das camisas do time principal, com exceção de Anthony Gordon e Dani Olmo.

Os dois jogadores têm a capacidade de marcar e trabalharão para aumentar a produção ofensiva da equipe nesta temporada, depois que Raphinha abriu sua conta com 8 gols, Lamine Yamal com 5 gols, Fermín López com 4 gols e Karim Adeyemi com dois gols, enquanto o novo reforço Gabriel Jesus também marcou seu primeiro gol nas redes adversárias.

Apesar de Gordon e Olmo não terem comemorado nenhum gol até agora, ambos os jogadores contribuíram diretamente na criação dos gols.

O inglês deu 5 assistências durante as quatro partidas em que atuou no campeonato, iniciando sua trajetória com a criação de dois gols diante do Elche, depois deu outras duas assistências diante do Rayo, antes de acrescentar uma assistência diante do Valencia.

No confronto contra o Valencia, Dani Olmo também deu outras duas assistências durante a vitória por 5 a 0.

Além de Gordon e Olmo, os atacantes Hamza Abdelkarim e Jesse Bisseo também não conseguiram marcar nenhum gol até agora, apesar de estarem com o time principal com números do time reserva.

O atacante egípcio atuou por apenas 4 minutos, enquanto o belga ainda não fez sua estreia.



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