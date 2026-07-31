Presença decisiva: Bounou responde na prática aos rumores de saída

O marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, encerrou a polêmica levantada em torno de seu futuro ao chegar à concentração da equipe realizada na Áustria, em preparação para o início das competições da nova temporada.

A aparição de Bounou na concentração veio após uma onda de relatos que associaram seu nome à saída do Al-Hilal durante a janela de transferências de verão, em meio a informações sobre o interesse de vários clubes europeus em contratá-lo, além de notícias sobre o desejo do clube de reorganizar sua lista de estrangeiros.

A integração do goleiro marroquino aos treinos da equipe funciona como uma mensagem clara que confirma sua permanência na preparação com o Al-Hilal, ao menos por enquanto, apesar da continuidade das especulações sobre seu futuro durante o mercado da bola.

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O nome de Bounou havia sido associado, nas últimas semanas, a vários destinos europeus, em meio a relatos que falavam sobre a possibilidade de sua saída do Al-Hilal, mas o jogador preferiu se juntar à concentração e dar continuidade ao seu programa de preparação com os demais companheiros.

O Al-Hilal segue com seus preparativos para a nova temporada sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi, que busca atingir o mais alto grau de prontidão antes do início das competições nacionais e continentais.

Apesar da chegada de Bounou à concentração, o caso de seu futuro permanece em aberto, à espera do que revelarão os últimos dias do mercado de transferências, seja com sua permanência nas fileiras do "Al-Zaeem", seja com o recebimento de uma proposta que mude seu destino no próximo período.