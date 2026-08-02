Preparando o esperado negócio: Malcom se prepara para deixar o Al-Hilal

O brasileiro Malcom está próximo de encerrar sua trajetória com o Al Hilal, da Arábia Saudita, em meio às movimentações que o clube vem realizando para remodelar seu setor ofensivo antes do início da nova temporada.

Os últimos dias registraram um aumento das notícias que ligam o Al Hilal à contratação do senegalês Iliman Ndiaye, o que abriu as portas para a possibilidade da saída de Malcom com o objetivo de dar espaço à nova negociação, especialmente diante do desejo interno do clube de fazer ajustes na lista de jogadores estrangeiros.

Segundo o confiável jornalista Nicolò Schira, Malcom está muito perto de deixar o Al Hilal durante a atual janela de transferências de verão, diante dos arranjos internos do clube para resolver a questão de sua saída.

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Isso ocorre em conjunto com a proximidade do Al Hilal de encerrar as negociações com Iliman Ndiaye, já que a diretoria e a comissão técnica consideram que a contratação de um novo ponta será parte do plano de reforço da equipe para a próxima temporada.

Espera-se que os próximos dias tragam desdobramentos decisivos para o futuro de Malcom, seja com a definição de sua transferência para um novo destino, seja com a conclusão pelo Al Hilal de uma de suas principais contratações ofensivas no mercado de transferências de verão.

Vale lembrar que Malcom chegou ao Al Hilal no verão de 2026, vindo do Zenit, da Rússia, e participou da conquista de 5 títulos nacionais.