Preparador da Seleção sinaliza recuperação de Daniel Alves na próxima semana

Fábio Mahseredjian indica retorno próximo do jogador após sofrer lesão muscular. Ele foi convocado por Tite para partidas nos dias 4 e 8 de junho

Daniel Alves vai voltar a jogar pelo São Paulo na próxima semana, segundo o preparador físico da Seleção Brasileira, Fábio Mahseredjian. Após o anúncio da convocação de Tite para os jogos contra Equador e Paraguai nos dias 4 e 8 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o preparador físico sinalizou retorno próximo do camisa 10. Ele sofreu um pequeno estiramento na coxa direita na semana passada.

"Teve uma lesão. Tem um prognóstico de jogar na próxima semana. O doutor Rodrigo Lasmar está em contato com doutor Sanchez, do São Paulo, e a recuperação dele está muito boa. Estamos acompanhando de perto essa recuperação", disse Fábio Mahseredjian.

Daniel Alves vai desfalcar o São Paulo nesta sexta-feira, contra a Ferroviária, pelas quartas de final do Paulistão, no Morumbi. A previsão é de que as semifinais do estadual aconteçam no domingo. Se retornar na próxima semana, ele poderia estar apto para jogar as eventuais finais do Campeonato Paulista, cujas datas estão entre 23 e 30 de maio. Antes, o Tricolor enfrenta o Racing, terça-feira, pela Libertadores.

O camisa 10 voltou a ser convocado pela Seleção e comemorou nas redes sociais. O jogador estava sendo escalado como lateral-direito no Tricolor do técnico Hernán Crespo, em meio às ausências de Orejuela e Igor Vinicius. No entanto, Orejuela se recuperou de lesão e retornou ao São Paulo no empate por 1 a 1 com o Rentistas, nesta semana.

Aos 38 anos, Daniel Alves mantém vivo o sonho de disputar a próxima Copa do Mundo.

"Ele é de alto nível, tem longevidade da carreira, tem o bom momento e o histórico dentro da Seleção. Principalmente quando se tem jogos de Eliminatórias, procuramos aspecto físico e técnico na sua plenitude. Temos a felicidade de ver o Dani jogando em alto nível", disse Tite.