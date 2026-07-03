Preocupação no Feyenoord após aparente lesão grave no joelho de Jordan Bos

Jordan Bos sofreu uma lesão durante a partida das oitavas de final entre Austrália e Egito. O jogador do Feyenoord ficou deitado no gramado com muita dor depois que um adversário deslizou contra sua perna de apoio.

O lateral começou bem a partida. Após uma bela arrancada, ele esteve perto de abrir o placar, mas, no momento em que Bos tentava chutar, o zagueiro Rami Rabia impediu com uma entrada deslizante que ele conseguisse finalizar.

Pouco depois, a Austrália ficou em desvantagem. Uma cobrança de falta do Egito não foi bem afastada, permitindo que a bola voltasse à área. Emam Ashour apareceu no lugar certo e converteu o cruzamento em gol: 0 a 1.

Após o primeiro gol, o Egito entrou melhor no jogo, enquanto a Austrália era cada vez mais empurrada para o fundo do campo. Pouco antes do intervalo, as coisas deram errado para Bos.

O zagueiro do Feyenoord manteve a bola habilmente dentro da área e driblou Mostafa Zizo, após o que Rabia entrou na disputa com uma entrada deslizante. Bos caiu de forma infeliz e ficou imediatamente no chão, sentindo muita dor.

No replay, foi possível ver que o zagueiro egípcio deslizou sobre a perna de Bos, que naquele momento parecia estar presa no chão. O joelho do australiano aparentemente sofreu um forte impacto. O jogador levou a mão imediatamente ao joelho dolorido.

Em seguida, vieram imagens preocupantes. Bos não conseguiu se levantar sozinho e foi carregado pela equipe médica até o vestiário, passando pelos corredores subterrâneos. O Feyenoord espera que a lesão do lateral não seja grave.