Preocupação no elenco da Inglaterra... Dupla de destaque gera dúvidas antes do confronto contra o Panamá

A ansiedade toma conta do elenco da seleção inglesa, a poucos dias do confronto contra o Panamá, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, no próximo sábado.

De acordo com a BBC, a seleção inglesa avaliará a condição física de Reece James e Declan Rice antes de sua última partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra o Panamá.

Rice, de 27 anos, saiu mancando do estádio em Boston após o empate sem gols da Inglaterra com Gana na terça-feira passada, usando uma bandagem grossa na panturrilha esquerda.

Fontes indicaram que não há grande preocupação de que a lesão afete sua participação a longo prazo aqui nos Estados Unidos.

No entanto, entende-se que a questão requer avaliação e repouso antes de se tomar uma decisão sobre sua participação contra o Panamá, já que o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, e sua comissão técnica precisam avaliar os riscos de escalá-lo para a partida.

Além disso, o meio-campista do Arsenal foi substituído na partida contra a Croácia devido a uma dor neuropática nos tendões da perna lesionada, da qual vinha sofrendo.

James também passará por uma avaliação médica com a aproximação da partida da Inglaterra no sábado, em Nova Jersey.

O jogador de 26 anos completou toda a partida contra Gana, mas será examinado pelos médicos nas próximas 24 horas.

O capitão do Chelsea tem um histórico de lesões, e sua carga de treinos será acompanhada de perto.

Por sua vez, o jornal “The Telegraph” informou que, ao passar pela zona mista, Rice deixou o estádio Gillette mancando e com uma bandagem compressiva grossa na perna esquerda. Ele esboçou um leve sorriso ao passar pela imprensa, mas sua condição física não está em seu melhor estado há vários dias.

Isso é compreensível, considerando que ele disputou 55 partidas pelo Arsenal em todas as competições, além dos jogos pela seleção inglesa, totalizando 63 partidas até o momento na temporada 2025-2026.

O jornal afirmou: “Declan Rice sofre de dor neuropática nos tendões da coxa e, por isso, Thomas Tuchel, com sabedoria, o substituiu no segundo tempo da partida de estreia, embora a seleção dos Três Leões ainda não tivesse garantido a vitória. O objetivo era simplesmente proteger o recém-nomeado vice-capitão. Pois, como o técnico da Inglaterra sempre afirmou: o jogador, suas necessidades e sua saúde vêm sempre em primeiro lugar”.

Apesar da pressão dos jogos, Rice não quis se pronunciar sobre sua condição física. Após o empate com Gana, o jogador do Arsenal assumiu novamente o papel de vice-capitão para levantar o ânimo da torcida inglesa, dizendo: “É sempre difícil jogar contra uma equipe com 11 jogadores que recuam para defender dessa forma, mas precisamos encontrar soluções. Ainda temos uma boa chance de liderar o grupo contra o Panamá, então precisamos manter o otimismo.”