Preocupação com Kennet Eichhorn aparentemente aumenta cada vez mais - com consequências para um trio do Bayer Leverkusen?

A preocupação com Kennet Eichhorn está cada vez maior. Depois que o reforço de 17 anos perdeu cinco quilos em cinco dias, em meados de julho, em consequência de uma infecção gastrointestinal, foi diagnosticada nele uma doença metabólica. Atualmente, Eichhorn está internado, onde as causas da doença devem ser investigadas e ele próprio deve recuperar as forças.

De acordo com a Sport Bild, é esperada uma longa ausência, e atualmente não haveria um cronograma para o retorno. Segundo a reportagem, o Leverkusen inclusive tirou Eichhorn completamente do planejamento do elenco para o primeiro turno. Isso faz com que agora, em vez de dois como originalmente previsto, apenas um meio-campista central deva ser vendido. Os candidatos para isso são Equi Fernandez (24), Aleix Garcia (29) e Robert Andrich (31).

O maior mercado no momento aparentemente existe para Fernandez, que poderia render 20 milhões de euros. Depois de ter se desentendido com o ex-treinador Kasper Hjulmand, a relação com Carles Martinez parece estar intacta. Garcia aparentemente consegue imaginar uma transferência, mas ainda faltariam interessados adequados. No caso de Andrich, tudo indica neste momento uma permanência.

Kennet Eichhorn se transferiu para o Leverkusen por nove milhões de euros

Na temporada passada, Eichhorn havia se firmado como titular do Hertha Berlim na 2. Bundesliga. Em determinado momento, porém, ele precisou ficar fora por causa de uma lesão no tornozelo e de uma suspensão por cartão vermelho.

Considerado um dos maiores talentos da Europa, ele era disputado ao mesmo tempo por vários gigantes como Bayern de Munique, Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Paris Saint-Germain. No fim, se transferiu para o Leverkusen por nove milhões de euros. Quando ele vai deslanchar por lá, neste momento, parece totalmente em aberto.