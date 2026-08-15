Em uma dividida, o jogador da seleção austríaca se lesionou aparentemente na perna direita. Pelas imagens, não foi possível determinar com total certeza se o austríaco foi atingido no joelho, na coxa ou em ambos.

Laimer, porém, parecia sentir fortes dores, deixou o gramado amparado por dois membros da comissão do Bayern de Munique e foi imediatamente enfaixado.

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O técnico Vincent Kompany substituiu o jogador de 29 anos por Sacha Boey aos 9 minutos de jogo. O atleta ainda deve deixar o clube nesta janela de transferências.

O duelo com o terceiro colocado da última temporada da Bundesliga é o penúltimo teste do Bayern antes da Supercopa contra o Borussia Dortmund, no sábado da semana que vem. Na terça-feira, o recordista de títulos do futebol alemão ainda enfrenta o time da segunda divisão 1. FC Heidenheim.

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