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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

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Preocupação com estrela do Bayern: Konrad Laimer é substituído cedo por lesão em teste duro

Bundesliga
Bayern de Munique x Stuttgart
Bayern de Munique
Stuttgart

O penúltimo amistoso dos bávaros na tarde de sábado contra o RB Leipzig começou com um momento de choque. Para o lateral-direito Laimer, já tinha acabado depois de poucos minutos.

Em uma dividida, o jogador da seleção austríaca se lesionou aparentemente na perna direita. Pelas imagens, não foi possível determinar com total certeza se o austríaco foi atingido no joelho, na coxa ou em ambos.

Laimer, porém, parecia sentir fortes dores, deixou o gramado amparado por dois membros da comissão do Bayern de Munique e foi imediatamente enfaixado.

FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images


O técnico Vincent Kompany substituiu o jogador de 29 anos por Sacha Boey aos 9 minutos de jogo. O atleta ainda deve deixar o clube nesta janela de transferências.

O duelo com o terceiro colocado da última temporada da Bundesliga é o penúltimo teste do Bayern antes da Supercopa contra o Borussia Dortmund, no sábado da semana que vem. Na terça-feira, o recordista de títulos do futebol alemão ainda enfrenta o time da segunda divisão 1. FC Heidenheim.

Bundesliga
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STU

Bayern de Munique, agenda: os próximos jogos do FCB

Data

Competição

Jogo

Terça-feira, 18 de agosto (18h)

Amistoso

1. FC Heidenheim x FC Bayern

Sábado, 22 de agosto (20h30)

DFL-Supercup

Borussia Dortmund x FC Bayern

Sexta-feira, 28 de agosto (20h30)

Bundesliga

FC Bayern x VfB Stuttgart

Quarta-feira, 2 de setembro (20h45)

DFB-Pokal

VfL Osnabrück x FC Bayern

Sábado, 5 de setembro (18h30)

Bundesliga

FC Schalke x FC Bayern

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