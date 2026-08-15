Em uma dividida, o jogador da seleção austríaca se lesionou aparentemente na perna direita. Pelas imagens, não foi possível determinar com total certeza se o austríaco foi atingido no joelho, na coxa ou em ambos.
Laimer, porém, parecia sentir fortes dores, deixou o gramado amparado por dois membros da comissão do Bayern de Munique e foi imediatamente enfaixado.Getty Images
O técnico Vincent Kompany substituiu o jogador de 29 anos por Sacha Boey aos 9 minutos de jogo. O atleta ainda deve deixar o clube nesta janela de transferências.
O duelo com o terceiro colocado da última temporada da Bundesliga é o penúltimo teste do Bayern antes da Supercopa contra o Borussia Dortmund, no sábado da semana que vem. Na terça-feira, o recordista de títulos do futebol alemão ainda enfrenta o time da segunda divisão 1. FC Heidenheim.
Bayern de Munique, agenda: os próximos jogos do FCB
Data
Competição
Jogo
Terça-feira, 18 de agosto (18h)
Amistoso
1. FC Heidenheim x FC Bayern
Sábado, 22 de agosto (20h30)
DFL-Supercup
Borussia Dortmund x FC Bayern
Sexta-feira, 28 de agosto (20h30)
Bundesliga
FC Bayern x VfB Stuttgart
Quarta-feira, 2 de setembro (20h45)
DFB-Pokal
VfL Osnabrück x FC Bayern
Sábado, 5 de setembro (18h30)
Bundesliga
FC Schalke x FC Bayern