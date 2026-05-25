Prêmios da Eredivisie: Ismael Saibari eleito o Jogador do Ano, Mika Godts é o Talento do Ano

Ismael Saibari foi eleito na noite de segunda-feira o Jogador do Ano da VriendenLoterij Eredivisie na cerimônia do ESPN Eredivisie Awards. No futebol feminino, o prêmio de Jogadora do Ano foi para Mao Itamura. Mika Godts e Renee van Asten foram eleitas o Talento do Ano Johan Cruijff.

Jogador do Ano

O título de Jogador do Ano da VriendenLoterij Eredivisie foi, portanto, para Saibari. O meio-campista ofensivo (25) conquistou o título nacional com o PSV nesta temporada e marcou 15 gols e deu 8 assistências em 27 partidas do campeonato. Saibari superou os outros indicados: Tjaronn Chery, Godts, Jacob Trenskow e Joey Veerman.

Itamura foi premiada com o título de Jogadora do Ano da Eurojackpot na Eredivisie Feminina. A atacante de 19 anos foi a artilheira do Feyenoord na última temporada, com oito gols no campeonato, clube que terminou em um honroso terceiro lugar, garantindo assim a participação em competições europeias.

Johan Cruijff Talento do Ano

Godts foi eleito o Talento do Ano Johan Cruijff na categoria masculina. O ponta-esquerda de 20 anos teve sua verdadeira revelação na última temporada pelo Ajax, marcando nada menos que 17 gols e 12 assistências em 32 partidas da Eredivisie. Nenhum jogador esteve envolvido em tantos gols na competição holandesa na última temporada.

No futebol feminino, Renee van Asten (19) foi eleita o Talento do Ano Johan Cruijff. Ela estreou em setembro do ano passado na equipe principal do Ajax, vice-campeão da última temporada. Ela causou tanta impressão que foi convocada para a seleção holandesa, onde estreou em abril e marcou imediatamente contra a França.

Artilheiros

Ayase Ueda conquistou o troféu Willy van der Kuijlen, como artilheira da última temporada da Eredivisie, com 25 gols. O atacante do Feyenoord, aliás, não estava presente, pois está se preparando com a seleção japonesa para a Copa do Mundo. No futebol feminino, o prêmio de artilheira foi para duas jogadoras: Jaimy Ravensbergen (FC Twente) e Desiree van Lunteren (AZ) marcaram ambas dezesseis gols.

Gol do Ano

No masculino, o título de Gol do Ano da VriendenLoterij Eredivisie foi para o jogador do Excelsior, Gyan de Regt, que marcou em outubro com uma espetacular bicicleta contra o Fortuna Sittard. A jogadora do FC Utrecht, Sam de Jong, conquistou o título de Gol do Ano da Eurojackpot na Eredivisie Feminina. No final de setembro, ela chutou a bola de longe com um belo efeito contra o NAC Breda.

Prêmio Oeuvre

O Prêmio Oeuvre foi para Sarina Wiegman este ano. A treinadora de 56 anos ganhou notoriedade nos últimos anos principalmente como técnica das seleções femininas da Holanda e da Inglaterra, mas também foi treinadora do ADO Den Haag na Eredivisie Feminina de 2007 a 2014.

