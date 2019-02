Premier League: Liverpool goleia, mas City continua na perseguição

Além dos líderes, o Chelsea deu uma grande demonstração de força ao bater o Tottenham

Pressionado após o empate com o Manchester United, que o deixou apenas com um ponto de vantagem em relação ao City na disputa pelo título da Premier League, o Liverpool deu uma resposta à altura nesta quarta-feira (27). Os Reds golearam o Watford por 5 a 0, fora de casa, e além de terem se mantido na primeira colocação após 28 rodadas ainda diminuíram a diferença no saldo de gols em relação à equipe de Pep Guardiola.

Sadio Mané fez os dois primeiros gols, o segundo de calcanhar. Origi fez, já no segundo tempo, o terceiro e o zagueiro Virgil van Dijk completou o marcador duas vezes. Uma importância em três pontos: agora são 69 contra 68 do City, que também nesta quarta venceu o West Ham por 1 a 0 graças a pênalti convertido por Sergio Aguero. O saldo de gols, primeiro critério de desempate na tabela, diminuiu em relação aos Citizens – agora são seis de diferença, quatro a menos do que era visto antes desta rodada.

“Estou feliz, é claro. Era exatamente o jogo que nós precisávamos”, comemorou Klopp após a goleada.

Ainda nesta quarta-feira (27), os outros quatro membros que completam o chamado Top-6 da Inglaterra também entraram em campo. Com o goleiro Kepa Arrizabalaga barrado pelo técnico Maurizio Sarri, o Chelsea venceu o clássico contra o Tottenham por 2 a 0 – gols de Pedro e Trippier, contra. Os Spurs veem a diferença em relação a City e Liverpool aumentar ainda mais, ainda que sigam na terceira posição. Já os Blues permanecem em sexto, mas apenas porque o Manchester United bateu o Crystal Palace por 3 a 1: Lukaku (2x) e Ashley Young estufaram as redes pela equipe de Solskjaer, enquanto Joel Ward descontou.

Quem surpreendeu foi Mesut Ozil. O alemão, que vinha de críticas e não recebia tantas oportunidades no Arsenal, foi escalado como titular e contribuiu diretamente com os três primeiros gols de sua equipe sobre o Bournemouth, dentro do Emirates Stadium. O camisa 10 abriu o placar e deu os passes para Mkhitaryan e Koscielny ampliarem. Aubameyang e Lacazette completaram os 5 a 1 que deixaram os Gunners na quarta posição – e mais próximos do Tottenham, com apenas quatro pontos de diferença.

