Premier League é liberada, e brasileiros convocados poderão ser escalados

Brasileiros, como Gabriel Jesus e Alisson, poderão defender suas equipes neste fim de de semana e início da Champions League

Depois de tanta polêmica e reclamações de parte a parte, os clubes ingleses estão liberados para escalarem os jogadores sul-americanos que estavam com suas respectivas seleções nesta última Data Fifa. Segundo apuração da Goal, após muitas negociações e conversas com Fifa, CBF e federações de outros países concordaram em renunciar à restrição automática de cinco dias que teria impedido que vários jogadores entrassem em campo nos próximos dias.

Com isso, o Liverpool poderá usar a dupla Fabinho e Alisson; o Manchester City terá Ederson e Gabriel Jesus à disposição enquanto Fred está liberado para vestir a camisa do United, Thiago Silva a do Chelsea e Raphinha a do Leeds.

Relembre a polêmica

A disputa havia começado depois que os clubes da Premier League decidiram, de forma unânime, impedir que os seus jogadores de seleções sul-americanas viajassem para representarem seus países nesta última Data Fifa, uma vez que na volta os mesmos precisariam passar por uma quarentena obrigatória de 10 dias já que a maior parte destes países são considerados como “bandeira vermelha” dentro das restrições sanitárias que o Reino Unido tem usado para combater a Covid-19.

A Fifa tentou contornar a situação ao tentar fazer que o governo do Reino Unido tratasse o assunto como exceção, mas não conseguiu. Como consequência, as federações de Brasil, Paraguai, Chile e Mexico forçaram a regra dos cinco dias, feita pela Fifa para proteger estas federações de negativas feitas por clubes em situações semelhantes. Como consequência, os jogadores convocados desfalcariam seus clubes em partidas importantes – Fred, do United, e Thiago Silva, do Chelsea, ficariam fora até da estreia de suas equipes na fase de grupos da Champions League, por exemplo.

Vitória para os treinadores

A notícia com certeza foi bem recebida pelos treinadores dos clubes da Premier League, que em suas recentes entrevistas coletivas demonstraram preocupação com o tema, citando que todo este teatro ainda prejudica os próprios jogadores em questão.

Os únicos clubes que não contarão com seus jogadores serão Tottenham (Giovani Lo Celso e Cristian Romero) e Aston Villa (Emiliano Buendía e Emiliano Martínez), que estão em quarentena depois da polêmica passagem pelo Brasil, onde protagonizaram a situação eu culminou na suspensão do embate entre as seleções.