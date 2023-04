Qual a premiação do Campeonato Mineiro? Quanto ganha o campeão?

Como em anos anteriores, o campeão estadual de Minas Gerais não receberá valores em dinheiro

Os campeonatos estaduais são responsáveis, em todo início de ano, por matar a saudade e proporcionar o reencontro dos torcedores com o time do coração e o futebol brasileiro. No passado, eles eram mais relevantes que a Copa Libertadores e outros torneios mais cobiçados pelos clubes nos dias atuais. Hoje, é difícil imaginar um começo de temporada sem clássicos locais e confrontos com times de menor expressão que só os estaduais oferecem.

Um dos mais tradicionais e charmosos do país é o Campeonato Mineiro, que completa 108 edições em 2023. Porém, o campeão estadual de Minas Gerais não receberá nenhum prêmio em dinheiro pelo título. A única "recompensa" do Campeonato Mineiro é a divisão de cotas de televisão repassadas aos clubes, sem qualquer relação com o desempenho técnico das equipes na competição.

A maioria da cota é repassada aos três grandes times da capital - Atlético, Cruzeiro e América, e uma fatia menor é dividida entre os times do interior de Minas. No regulamento específico da competição, divulgado pela FMF (Federação Mineira de Futebol), não há sequer um artigo relacionado aos ganhos de desempenho, ou seja, destinado ao clube campeão, bem como ao vice e terceiro colocado.

Atlético e América são os finalistas do Campeonato Mineiro 2023.