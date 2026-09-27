Kenneth Taylor espera ganhar minutos no domingo contra a Sérvia, pela Liga das Nações. O meio-campista da Lazio ainda foi deixado na tribuna na quinta-feira pelo técnico Xavi, que viu sua equipe arrancar um ponto nos acréscimos contra a Alemanha (1 a 1).

"Recebo uma chance de me provar e então preciso convencer a comissão técnica nos treinamentos e, espero, em uma partida", declarou Taylor na preparação para o duelo em Belgrado, em entrevista ao De Telegraaf.

Com seis partidas pela seleção, Taylor voltou ao radar da Holanda depois de Ronald Koeman deixá-lo fora da Copa do Mundo. Ele acompanhou a fase final principalmente como torcedor. "Olhei especialmente para meus amigos, para Brian Brobbey, Jorrel Hato e Quinten Timber. Fiquei feliz pelo Brian e gostei de vê-lo marcar. Infelizmente, fomos eliminados cedo."

Taylor tem sobretudo uma ligação especial com Brobbey, que ele conhece bem do período em que atuaram juntos no Ajax. "Temos um grupo no aplicativo. Sim, falamos sobre futebol, sobre o que vivemos em nossos clubes. Coisas com as quais o Brian está lidando, com as quais eu estou lidando. Na verdade, falamos sobre tudo aquilo de que amigos da nossa idade falam."

O meio-campista deixou o Ajax no último inverno europeu. "Achei justamente bom sair da Holanda e viver em um novo ambiente. Tanto no futebol quanto pessoalmente, me desenvolvi. É simplesmente um passo legal, bonito e interessante."

O foco agora está sobretudo na seleção holandesa. Taylor estreou pela seleção em setembro de 2022 e já soma seis partidas. O ex-jogador do Ajax espera poder acrescentar uma sétima na Sérvia.

"Se a chance aparecer em Belgrado, cabe a mim mostrar ao técnico da seleção que eu pertenço à seleção holandesa", afirmou Taylor, que ainda carrega o Ajax no coração. "O Ajax é e continua sendo minha família, onde vivi meu sonho."