Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, voltou aos treinos de sua equipe nesta segunda-feira, em meio à sua persistente vontade de se transferir para o Barcelona, num momento em que surgiu um precedente judicial que pode lhe abrir um caminho legal para deixar o clube madrilenho.

De acordo com o jornal espanhol "AS", Álvarez iniciou o período de preparação para a nova temporada após o fim de suas férias, submetendo-se a exames médicos e realizando treinos individuais para recuperar sua condição física, com a proximidade do início da temporada 2026-2027.

O atacante argentino pretendia se reunir hoje com Diego Simeone ou Gil Marín para reafirmar sua vontade de se transferir para o Barcelona, mas terá que esperar, depois de o treinador e o diretor executivo do clube estarem ausentes das instalações da equipe.

O jornal revelou que a posição do Atlético de Madrid não mudará nem um milímetro na reunião prevista entre o jogador e os dirigentes do clube, que responderão ao atacante, segundo o jornal, com a frase: "Peça desculpas e comece a trabalhar", isso quando o jogador lhes pedir para negociar sua transferência para o Barcelona.

Por ora, o negócio parece extremamente complicado devido à firmeza do clube madrilenho em sua posição.

Nesse contexto, o especialista jurídico Miguel Galán resgatou um precedente que poderia permitir a Julián Álvarez abrir um caminho judicial para deixar o estádio Metropolitano, conhecido como "caso Zubiaurre", que remonta a 2005, quando Ibai Zubiaurre comprou sua "carta de liberdade" da Real Sociedad por meio milhão de euros, a fim de se transferir gratuitamente para o Athletic Bilbao.

A Real Sociedad levou o caso aos tribunais, por considerar que as cláusulas em letras miúdas no contrato do jogador lhe permitiam prorrogar seu contrato de forma unilateral e elevar o valor da cláusula de rescisão para 30 milhões de euros.

O Juizado Trabalhista nº 1 de San Sebastián considerou que uma cláusula de rescisão no valor de 30 milhões de euros era exagerada e desproporcional, e a reduziu para cinco milhões de euros, e o Tribunal Superior confirmou o valor da indenização.

Os procedimentos judiciais se estenderam até 2008, e Zubiaurre não pôde jogar por mais de um ano por causa do caso, mas Miguel Galán entende que esse precedente "confirma que a Justiça Trabalhista pode revisar judicialmente a cláusula de rescisão de contrato se ela for desproporcional e restringir a liberdade profissional".

O presidente do Centro Nacional de Formação de Treinadores de Futebol e especialista em direito esportivo disse através da plataforma "X": "Que cada um tire suas próprias conclusões".

Toni Freixa, ex-dirigente e ex-candidato à presidência do Barcelona, adotou a mesma postura pela mesma rede social, ao dizer: "A cláusula de rescisão no contrato de Julián, pela desproporção entre seu valor e seu salário e seu valor de mercado, é nula juridicamente por constituir uma fraude à lei. E qualquer juiz da Justiça Trabalhista declararia isso. Se Álvarez quiser travar esse confronto, vencerá com larga vantagem".

A polêmica sobre o futuro de Álvarez continua, embora o jogador não pudesse ter sido mais claro ao expressar suas intenções, e embora o Barcelona esteja disposto a fazer um grande esforço financeiro para contratá-lo, enquanto o Atlético de Madrid continua firme em sua posição e não está disposto a recuar.