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Prazo final e reunião decisiva: Barcelona define data para fechar o caso Álvarez

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J. Alvarez
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O acordo pega fogo com a promessa quebrada

Não se trata mais de mero interesse: é uma corrida contra o tempo. Nos escritórios do Barcelona, a decisão foi tomada: ou é Julián Álvarez agora ou nunca. Por isso, o Blaugrana se prepara para estabelecer um prazo final para fechar a transferência mais complicada do verão, colocando um ponto final no clima de espera e no cabo de guerra com o Atlético de Madrid.

E o Barcelona trabalha em silêncio, segundo o "Sport", ignorando todos os rumores que o ligam a outras alternativas para a posição de centroavante. E, embora a direção esportiva tenha outras opções em cima da mesa como medida de precaução, o plano não mudou.

O jornal espanhol esclareceu que Julián Álvarez é o primeiro e último alvo do Barça, com o apego a ele sendo total por parte do treinador Hansi Flick e do diretor esportivo Deco, mesmo cientes de que o tempo é curto e de que a tensão interna em torno do assunto vem crescendo.

Segundo fontes próximas, o fim da próxima semana será decisivo, pois o Barcelona realizará uma reunião final com os agentes do atacante argentino para avaliar a situação e tomar a decisão definitiva, seja avançar com toda a força ou encerrar o caso e partir para o plano alternativo.

A ruptura no Metropolitano

Por sua vez, Julián e o Barcelona seguem plenamente convictos de que a transferência é viável e de que há passos que ainda não foram dados. Sua ausência na lista do Atlético de Madrid para o amistoso contra o Olympique de Marseille não foi um sinal de rebeldia, mas se deveu a motivos puramente físicos, já que nenhum dos jogadores internacionais que retornaram aos treinos na segunda-feira participou, por não estarem em plenas condições.

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Mas o verdadeiro teste será no dia 19 de agosto, data do jogo do Atlético contra o Málaga em casa. Nessa ocasião, Diego Simeone vai querer recuperar todas as suas armas fundamentais, e aí a situação de Julián ficará clara publicamente.

O jogador argentino foi claro e categórico em sua conversa direta com Simeone na última quarta-feira: não quer continuar com a camisa dos Rojiblancos.

E, embora o treinador argentino possa relevar e incluí-lo na lista, Álvarez afirmou que não tem, no momento, a força mental para vestir a camisa do Atlético. Ele está agarrado ao sonho da sua vida: jogar pelo Barcelona, e sabe que essa oportunidade pode não se repetir novamente.

A promessa quebrada e o ponto de virada

Nos dias que antecedem o duelo com o Málaga, Julián continuará pressionando a diretoria do Atlético, na esperança de finalmente se sentar com o CEO Miguel Ángel Gil Marín para ser ouvido.

A versão do jogador é clara e direta: Gil Marín lhe prometeu pessoalmente permitir sua saída neste verão caso chegasse uma proposta adequada para todas as partes, mas agora voltou atrás em sua promessa. Julián e seu agente exigem explicações, afirmando que começaram a se movimentar rumo ao Barcelona com seriedade com base nessa promessa.

Quando o Barcelona desistirá de Álvarez?

Segundo o jornal "Sport", o Barcelona demonstrou respeito e apoio totais ao jogador até agora, fruto de uma crença absoluta de que ele é a peça ideal para reforçar o ataque da equipe.

O jornal ressaltou que a paciência tem limites, já que o clube catalão não quer entrar na última semana do mercado sem um atacante, período em que o Atlético pode se ver livre de qualquer compromisso e fechar a porta definitivamente.

Por isso, a direção esportiva do Barcelona pediu informações sobre outras alternativas que possam ser resolvidas rapidamente, e nenhum passo será dado sem a aprovação de Flick.

E há nomes empolgantes e prontos para se movimentar nos momentos finais, mas esse cenário ainda não foi ativado, pois a mensagem do Barcelona é clara: a prioridade absoluta é Julián Álvarez. Por apenas mais uma semana.

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