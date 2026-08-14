Já não se trata de mero interesse... É uma corrida contra o tempo. Nos escritórios do Barcelona, a decisão foi tomada: ou Julián Álvarez agora ou nunca. Por isso, o Blaugrana se prepara para estabelecer um prazo final para fechar a negociação mais complexa do verão, pondo fim ao estado de espera e ao cabo de guerra com o Atlético de Madrid.

O Barcelona trabalha em silêncio, segundo o "Sport", ignorando todos os rumores que o ligam a outras alternativas para a posição de atacante. E, embora a direção esportiva coloque outras opções sobre a mesa como medida preventiva, o plano não mudou.

O jornal espanhol esclareceu que Julián Álvarez é o alvo número um e único do Barça, e o apego a ele é total por parte do técnico Hansi Flick e do diretor esportivo Deco, mesmo cientes de que o tempo é curto e de que a tensão interna em torno do caso aumenta.

Segundo fontes próximas, o fim da próxima semana será decisivo, quando o Barcelona realizará uma reunião final com os agentes do atacante argentino para avaliar a situação e tomar a decisão definitiva, seja seguir em frente com toda a força ou encerrar o caso e partir para o plano alternativo.

A ruptura no Metropolitano

Por sua parte, Julián e o Barcelona seguem plenamente convencidos de que a negociação é viável e de que ainda há passos a serem dados. Sua ausência da lista do Atlético de Madrid no amistoso contra o Olympique de Marseille não foi uma mensagem de rebeldia, mas por motivos puramente físicos, já que nenhum dos jogadores internacionais que retornaram aos treinos na segunda-feira participou por não estarem completamente prontos.

Mas o teste verdadeiro será no dia 19 de agosto, data da partida do Atlético contra o Málaga em seu próprio campo. Nesse momento, Diego Simeone vai querer recuperar todas as suas armas principais, e aí a posição de Julián ficará clara publicamente.

O jogador argentino foi claro e categórico em sua conversa direta com Simeone na última quarta-feira: não quer continuar com a camisa dos Rojiblancos.

E, embora o técnico argentino possa relevar e incluí-lo na lista, Álvarez afirmou que não tem no momento a força mental para vestir a camisa do Atlético. Ele está agarrado ao sonho de sua vida: jogar pelo Barcelona, e sabe que essa oportunidade pode não se repetir.

A promessa quebrada e o ponto de virada

Nos dias que antecedem o duelo contra o Málaga, Julián continuará pressionando a direção do Atlético, na esperança de finalmente sentar-se com o CEO Miguel Ángel Gil Marín para ser ouvido.

A versão do jogador é clara e direta: Gil Marín prometeu-lhe pessoalmente permitir sua saída neste verão caso chegasse uma proposta adequada para todas as partes, mas agora voltou atrás na promessa. Julián e seu agente exigem explicações, afirmando que começaram a se movimentar rumo ao Barcelona com seriedade com base naquela promessa.

Quando o Barcelona desistirá de Álvarez?

Segundo o jornal "Sport", o Barcelona demonstrou respeito e apoio totais ao jogador até agora, algo que nasce de uma crença absoluta de que ele é a peça perfeita para reforçar o ataque da equipe.

O veículo destacou que a paciência tem limites, já que o clube catalão não quer entrar na última semana do mercado sem um atacante — período em que o Atlético pode se libertar de qualquer compromisso e fechar a porta definitivamente.

Por essa razão, a direção esportiva do Barcelona pediu informações sobre outras alternativas que possam ser fechadas rapidamente, e nenhum passo será dado sem a aprovação de Flick.

E há nomes empolgantes e prontos para se movimentar nos últimos instantes, mas esse cenário ainda não foi ativado, já que a mensagem do Barcelona é clara: prioridade absoluta a Julián Álvarez... por apenas mais uma semana.