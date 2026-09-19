Deco, diretor esportivo do Barcelona, revelou que o clube está perto de concretizar as renovações de contrato de Raphinha, Marc Bernal e Xavi Espart, garantindo que os acordos com os três jogadores e a melhoria de suas condições financeiras serão finalizados ao longo da próxima semana.

Deco explicou, em entrevista à rádio RAC1, que o Barcelona está próximo de estender o contrato de Raphinha, que atualmente termina em 2028, por mais dois anos, até 2030, destacando que as negociações avançaram bastante, e disse: "Praticamente concluímos o assunto na tarde de ontem".

Isso acontece depois que Raphinha, em declarações anteriores à mesma rádio, manifestou seu desejo de permanecer no Barcelona, reafirmando sua intenção de renovar o contrato e até de encerrar sua carreira no clube catalão, o que significaria sua permanência até completar 33 anos, em 2030, caso o acordo seja concretizado.

No mesmo sentido, Deco revelou que a diretoria do Barcelona trabalha na renovação dos contratos de Marc Bernal e Xavi Espart, sendo que o primeiro tem vínculo até 2029, enquanto o contrato do segundo se estende até 2028, com o clube caminhando para melhorar os salários dos jogadores, ainda que a duração dos dois novos contratos não tenha sido definida.

Essas movimentações fazem parte do plano do Barcelona de manter peças importantes em seu projeto atual e futuro, com Deco seguindo o trabalho nas renovações longe dos holofotes nas últimas semanas.