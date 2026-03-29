Prandelli revela: “Vlahovic? Ele deveria ter ido para o Pisa; quando cheguei, era um problema para todos”

Cesare Prandelli, ex-técnico da seleção italiana e ex-treinador da Fiorentina, revelou um bastidor bombástico no Teatro Verdi, em Florença, durante o espetáculo do Viva El Tour, ao falar sobre um atacante que está agora na mira do mercado e que ele treinou no passado, Dusan Vlahovic, segundo declarações coletadas pelo SestaPortaNews:“Vlahovic, quando cheguei, era um problema para todos, parecia destinado a ir para o Pisa. Pedi 15 dias à diretoria, durante a pausa para os jogos das seleções. Depois desses dias, conversei com a diretoria e confirmei que ele era o atacante da Fiorentina. Perguntaram-me várias vezes se eu tinha certeza e eu respondi que tinha certeza absoluta”.

O QUE FEZ PARA QUE ELE TIVESSE O MELHOR DESEMPENHO - “Fiz uma análise implacável com Dusan, expliquei-lhe como deve interpretar a função: não deve ir para as laterais e nunca deve vir ao encontro, e então prometi-lhe ‘se fizeres essas coisas, nestes três jogos, não te tiro mais’. Depois desses três jogos, não o tirei mais. O que ele estava fazendo de errado? Ele brigava com o zagueiro, mas deveria ser o zagueiro que brigasse com ele; quando ele entendeu isso, tornou-se titular da Fiorentina”.

Na temporada 2021/22, o atacante sérvio teve um desempenho brilhante na Fiorentina, marcando um total de 20 gols entre a Série A e a Copa da Itália, tornando-se o artilheiro da equipe. Em janeiro, a Juventus pagou 70 milhões de euros para garantir sua contratação, e agora ainda será preciso esperar para ver qual será o seu futuro.