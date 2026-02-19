Pouso Alegre x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Mineiro 2026

Pouso Alegre e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Manduzão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro de 2026.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Pouso Alegre x Cruzeiro ao vivo

O jogo entre Pouso Alegre e Cruzeiro será transmitido ao vivo pelo canal SportyNet na TV fechada.

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 39º título do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro garantiu vaga na semifinal após encerrar a primeira fase na liderança do Grupo C, com 15 pontos somados. Em oito partidas, a Raposa conquistou cinco vitórias e sofreu três derrotas, alcançando um aproveitamento de 62% na competição estadual.

Do outro lado, o Pouso Alegre avançou ao mata-mata ao terminar a fase de grupos na vice-liderança do Grupo B, com 13 pontos, dois a menos que o líder América-MG. A equipe fez campanha consistente ao longo do torneio, acumulando oito vitórias, quatro empates e uma derrota em seus compromissos na temporada.

Cruzeiro: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian (Lucas Silva), Kaio Jorge e Keny Arroyo (Wanderson).

Pouso Alegre: Thiago Braga; Victão, Vanderley, Xandão, Matheus Nunes; Magé, Romário, Pedro Arthur, Gabriel Tota; Thiago Rubim e Marcelo Cauã.

Desfalques

Pouso Alegre

Thomas Agustin cumprirá suspensão.

Cruzeiro

Matheus Henrique está suspenso, enquanto Matheus Cunha, Jonathan Jesus, Kauã Moraes, Chico da Costa, Marquinhos, Kaique Kenji, Luis Sinisterra e Néiser Villarreal estão machucados.

Que horas começa Pouso Alegre x Cruzeiro

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

