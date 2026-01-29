Pouso Alegre x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Mineiro 2026

Pouso Alegre e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (31), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Manduzão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro de 2026.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

O jogo entre Pouso Alegre e Atlético-MG será transmitido pela Globo (apenas para Minas Gerais), na TV aberta, pelo canal ge tv no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Após empatar com o Palmeiras na rodada de estreia do Brasileirão, o Atlético-MG volta suas atenções para a sequência do Campeonato Mineiro. Maior campeão do torneio estadual, com 50 títulos, o Galo ocupa atualmente a terceira colocação do Grupo A, somando sete pontos, quatro a menos que a líder URT.

Em cinco partidas disputadas, a equipe alvinegra conquistou uma vitória no clássico contra o Cruzeiro, por 2 a 1, e empatou quatro vezes: 1 a 1 diante de Betim, North e América-MG, além de um empate sem gols contra o Tombense.

Por outro lado, o Pouso Alegre ocupa a segunda posição do Grupo B, com sete pontos, dois a menos que o líder América-MG. Em cinco jogos, acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas. Aproveitamento de 46%. A equipe tenta conquistar sua primeira vitória histórica contra o Atlético-MG no Estádio Manduzão. Em seis confrontos entre as equipes, três foram disputados no local, com dois empates e uma vitória do Galo.

Pouso Alegre: Anderson, Da Silva, Xandão, Matheus Nunes, Victão, Gabriel Tota, Jhonatan Kauan, Alexandre Pena, Romário, Marcelo, Nathan Palafoz .

Atlético-MG: Éverson, Alan Franco, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso, Renan Lodi, Igor Gomes, Maycon, Bernard, Victor Hugo, Dudu, Hulk.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Pouso Alegre

Não há desfalques confirmados.

Que horas começa Pouso Alegre x Atlético-MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

