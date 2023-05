Potiguar-RN x Santa Cruz ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam neste domingo (14), pela segunda rodada da Série D; veja como acompanhar na TV e na internet

Potiguar-RN e Santa Cruz se enfrentam na tarde deste domingo (14), no Nogueirão, em Mossoró, a partir das 17h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo A3 da Série D. Até o momento, a CBF não divulgou informações sobre a transmissão do jogo.

Após ser eliminado nos pênaltis pelo Petrolina na segunda fase do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz se recuperou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Iguatu em sua estreia na Série D. Por outro lado, o Potiguar-RN foi derrotado por 2 a 0 para o Nacional-PB.

Prováveis e scalações

Santa Cruz: Michael; Léo Fernandes, Ítalo Melo, Guedes e Marcos Vinícius; Pingo, Fabrício (Jadson) e Chiquinho; Lucas Silva, Nadson e Pipico. Técnico: Felipe Conceição.

Potiguar-RN: Diego; Lucas, Victor, Anderson e Fernando; Izaldo, Michel Potiguar, Gabriel; Robert, Wilson e Romeu. Técnico: Júnior Câmara.

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Potiguar-RN

Giovanni, expulso na primeira rodada, cumprirá suspensão, enquanto Sidney está lesionado.

Quando é?