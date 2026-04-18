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Xavi SimonsImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Postagem no Instagram de Xavi Simons causa grande revolta entre seus próprios fãs

Tottenham x Brighton
Tottenham
Brighton
Premier League

Uma publicação no Instagram de Xavi Simons causou polêmica entre os torcedores na noite de sábado. O meio-campista ofensivo do Tottenham Hotspur compartilhou uma foto comemorando seu gol contra o Brighton & Hove Albion (2 a 2), mas isso foi muito mal recebido por grande parte de sua torcida. O Tottenham perdeu uma vitória crucial no último minuto e, por isso, continua enfrentando sérias preocupações com o rebaixamento.

Simons parecia ser o herói da partida no norte de Londres com um gol incomparável aos 75 minutos. Com um chute forte que acertou a trave, ele marcou o 2 a 1, tirou a camisa e comemorou efusivamente com a torcida. No entanto, aos 94 minutos, tudo deu errado quando o Brighton marcou o gol de empate e o Tottenham perdeu dois pontos extremamente valiosos.

Após a partida, Simons postou uma mensagem no Instagram e no X, na qual escreve: “Não vamos parar de lutar. A torcida hoje foi incrível. Vamos lá, Spurs.”

Embora Simons estivesse, de fato, atento à situação do seu clube, foi principalmente a foto comemorativa que acompanhou a postagem que incomodou alguns torcedores. “O futebol está no fundo do poço. Um jogador de um clube que está sendo rebaixado posta isso”, diz uma das reações. Outra é ainda mais dura: “Você é uma vergonha absoluta para o futebol. Quem comemora um gol desses e tira a camisa aos 75 minutos enquanto está sendo rebaixado?”

Simons também é comparado ao companheiro de equipe Richarlison, que já havia comemorado efusivamente várias vezes após um gol no final da partida, após o qual o Spurs acabou perdendo pontos. “Ele fez um Richarlison”, diz-se de forma reveladora. Outro comenta: “Mais alguém tirando a camisa… e isso volta como um bumerangue.”

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Brighton crest
Brighton
BHA
Chelsea crest
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Wolverhampton crest
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Tottenham
TOT

“Por que comemorar assim aos 75 minutos se ainda não ganhamos o jogo?”, escreveu um torcedor. Outro acrescenta cinicamente: “Por favor, tirem essa bobagem daqui.” Outro pergunta: “Você não tem vergonha?”

No entanto, também há comentários positivos. “Foi um gol incrível. Você dominou a bola na perfeição e chutou de forma espetacular. Muito bem, Xavi!”, comenta um torcedor. Outro mantém a esperança: “Vamos lá, Xavi, que jogo! Vamos seguir em frente na próxima semana e esquecer esse resultado.”








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