Portuguesa x Vitória-ES ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

A partida será disputada nesta quarta-feira (7), no Luso Brasileiro; veja como acompanhar na internet

Portuguesa, do Rio de Janeiro, e o Vitória, do Espirito Santo, se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h (de Brasília), no Luso Brasileiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do F.SportsTV, no streaming.

Liderando o Grupo A6, a Portuguesa entra em campo tentando se afastar dos primeiros colocados após somar 13 pontos em cinco jogos. Do outro lado, o Vitória quer voltar vencer, depois de ter sua sequência de vitórias interrompidas na última rodada. A equipe está na quinta posição do grupo, com sete pontos.

Prováveis escalações

Portuguesa: Dida; Watson, Maurício, Pedro Botelho, Juninho; Fernandes, Miguel Vinícius, Marcelo Toscano; Lucas Santos, Feitosa e Anderson Rosa. Técnico: Caio Couto.

Vitória: Alan; João Moura, Alex, Teco, Matheus Silva; Breno, João Paulo, Rodriguinho; Alemão, Igor Santos e Toni. Técnico: Gilney Barreto.

Desfalques

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Vitória-ES

Sem desfalques confirmados.

Quando é?