Portuguesa Santista x XV de Piracicaba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão A2

Equipes entram em campo neste sábado (18), pelo jogo de ida das quartas de final da Segundona do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Neste sábado (18), a Portuguesa Santista recebe o XV de Piracicaba no Estádio Ulrico Mursa, às 11h (de Brasília), em jogo de ida das quartas de final da Segunda Divisão do Campeonato Paulista 2023. A transmissão da partida será feita pela TV Cultura, na TV aberta, e no canal do Futebol Paulista, no YouTube.

Na luta pelo acesso, a Portuguesa Santista tem a primeira decisão pela frente no Paulistão Série A2. A equipe comandada por Sérgio Guedes deve contar com o apoio da torcida para chegar no jogo de volta com vantagem e não ser derrotado em casa, ao contrário do último confronto contra o Nhô Quim, na primeira fase do torneio. Justamente nesta fase, a Portuguesa ficou na quinta colocação, com 24 pontos.

O XV de Piracicaba foi o quarto colocado na primeira fase, com 22 pontos, e não perde desde 4 de fevereiro, quando foi derrotado pelo Novorizontino em Piracicaba. Desde então, são cinco vitórias e três empates. É sempre bom lembrar que somente os dois finalistas da competição sobem para a elite do estadual.

Prováveis escalações

Escalação provável da XV de Piracicaba: Alan; Weriton, João, Rodolfo, Erick; Maikon, Samuel, Guilherme, Vitor; Lucas e Lúcio Flavio.

Escalação provável da Portuguesa Santista: Leandro; Kellyton, Itambé, Brumati e Caio Ribeiro; Nonato, Judá e Carlos Alberto; Danilo Pereira, Diogo Carlos e Caio Mancha.

Desfalques

XV de Piracicaba

Sem desfalques confirmados.

Portuguesa Santista

Sem desfalques confirmados.

Quando é?