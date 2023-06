Portuguesa-RJ x Santo André ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela quinta rodada; veja como acompanhar na internet

Portuguesa-RJ e Santo André se enfrentam na noite deste sábado (3), às 18h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da F.Sports TV, no streaming.

Na liderança do Grupo 6 da Série D, a Portuguesa-RJ busca manter a sua invencibilidade na competição. Até o momento, a Lusa Carioca venceu três partidas e empatou uma, somando 10 pontos na tabela.

Do outro lado, o Santo André é o segundo colocado no Grupo 6, e busca uma vitória fora de casa para ultrapassar a líder Portuguesa. Nos quatro jogos disputados até o momento, o Ramalhão tem duas vitórias e dois empates, somando oito pontos.

Prováveis escalações

Portuguesa-RJ: Dida, Watson, Thiago Sales, Fabão, Yuri, Victor Feitosa, Anderson Rosa, Lucas Robinho, João Paulo, Luã Lucio, Raphael Lopes.

Santo André: Junior Belliato, Vinicius Baracioli, Henrique Vermudt, Guilherme Mattis, Gabriel Araujo, Liberato, Rafael Chorão, Vitinho, Flavio Torres, Will Viana.

Desfalques

Portuguesa-RJ

Miguel Vinicius, suspenso, desfalca a Portuguesa.

Santo André

Sem desfalques confirmados.

Quando é?