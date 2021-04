Portuguesa-RJ x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (17), pela décima rodada do Campeonato Carioca; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Flamengo visita a Portuguesa neste sábado (17), às 21h05 (de Brasília), pela décima rodada da Taça Guanabara. A partida terá transmissão ao vivo na Record (para RJ, ES, SC, PR, DF, GO, BA, SE, PI, PA, AM, RO, AP e regiões de Uberlândia e Varginha), na TV aberta, na Fla TV, na internet, e no pay-per-view do Campeonato Carioca. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portuguesa x Flamengo DATA Sábado, 17 de abril de 2021 LOCAL Estádio Luso-Brasileiro - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h05 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca assumir a ponta da Taça G / Foto: Getty Images

A Record (RJ, ES, SC, PR, DF, GO, BA, SE, PI, PA, AM, RO, AP e regiões de Uberlândia e Varginha), na TV aberta, a Fla TV, na internet, e o pay-per-view do Campeonato Carioca, vão transmitir o jogo deste sábado (17), às 22h05 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem tempo para lamentar. Após ser derrotado pelo Vasco por 3 a 1 no meio da semana, o Flamengo busca reencontrar o caminho da vitória.

No entanto, os atletas que foram titulares na derrota para o Vasco dificilmente serão relacionados para o confronto com a Portuguesa. Além disso, o Rubro-Negro encara o Vélez na terça (20), na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores.

O Mengão volta a campo amanhã, pelo @cariocao! Nosso adversário será a Portuguesa, às 21h05!



Acompanhe a partida ao vivo e com imagens na FlaTV+! Vamos juntos! 💪❤️🖤



Todos os jogos do @cariocao ao vivo e com imagens na FlaTV+ por apenas 3x de R$ 32,00! pic.twitter.com/MMzs4QUcH5 — Flamengo (@Flamengo) April 16, 2021

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

Provável escalação da Portuguesa: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 (6) x (5) 2 Palmeiras Supercopa do Brasil 11 de abril de 2021 Flamengo 1 x 3 Vasco Carioca 15 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vélez Sársfield x Flamengo Libertadores 20 de abril de 2021 21h30 (de Brasília) Flamengo x Volta Redonda Carioca 24 de abril de 2021 A definir

PORTUGUESA

JOGOS CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 1 Portuguesa Carioca 4 de abril de 2021 Portuguesa 5 x 1 Bangu Carioca 10 de abril de 2021

Próximas partidas