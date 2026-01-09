Portuguesa x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Portuguesa e Palmeiras se enfrentam neste sábado (10), às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé, pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal CazéTV no YouTube, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Finalista do Campeonato Paulista nas últimas seis temporadas, o Palmeiras inicia sua campanha no Paulistão em busca do 27º título estadual. Sob o comando do técnico Abel Ferreira, o Verdão conquistou quatro troféus no período, consolidando-se como uma das principais forças do futebol paulista.

Até o momento, o único reforço confirmado é o volante Marlon Freitas, que chega para suprir a saída de Aníbal Moreno, único titular negociado pelo clube nesta janela de transferências.

Com poucos dias de preparação, Abel Ferreira deve rodar o elenco nas primeiras rodadas da competição, dando oportunidade a diferentes jogadores do grupo. O segundo compromisso do Palmeiras no Paulistão será o clássico contra o Santos, marcado para quarta-feira (14), na Arena Barueri.

Por outro lado, a Portuguesa tem como principal aposta o atacante Matheus Cadorini, que vive clima de expectativa para sua primeira partida oficial com a camisa da Lusa.

"Estou muito feliz com esses primeiros momentos na Portuguesa. A preparação foi muito intensa e estou empolgado por poder entrar em campo, vestir essa camisa e ajudar o clube a começar bem o Campeonato Paulista", completou.

Palmeiras: Weverton (Carlos Miguel); Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emi Martínez, Marlon Freitas, Maurício (Facundo Torres) e Andreas Pereira; Vitor Roque e Flaco López.

Portuguesa: João Paulo (Eduardo); Sciencia, Biazus, Gustavo Henrique e Lucas Hipólito; Gabriel Pires, Hudson, Guilherme Portuga e Marcelo Freitas; Igor Torres e Lohan.

Desfalques

Palmeiras

Lucas Evangelista, Figueiredo, Paulinho e Felipe Anderson seguem fora.

Portuguesa

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 10 de janeiro de 2026

sábado, 10 de janeiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio do Canindé - São Paulo, SP

