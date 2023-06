Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes entram em campo neste sábado (1), no Luso Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Portuguesa-RJ e Nova Iguaçu se enfrentam neste sábado (1), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada da Série D. A partida não teve a transmissão confirmada.

Na liderança do Grupo A6, com 23 pontos, a Portuguesa-RJ chega embalada com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados. Até aqui, a Lusa registra sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com um aproveitamento de 76%.

Do outro lado, o Nova Iguaçu aparece em sétimo lugar, com apenas oito pontos. Na última rodada, a equipe venceu o Resende por 3 a 0. Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 20 jogos disputados entre as equipes, o Nova Iguaçu soma sete vitórias, contra seis da Portuguesa-RJ, além de sete empates. No último encontro válido pela Série D de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Portuguesa-RJ: Dida; Watson, Maurício, Thiago Sales e Victor Feitosa, Yuri, Anderson Rosa e João Paulo; Marcelo Toscano e Luã Lúcio e Lucas Santos.

Nova Iguaçu: Max, Fernando, Cayo Tenório, Michel, Bruninho, Lucas Rex, Igor Guilherme, Marllon, Fernandinho, João Victor, Andrey Dias e Ewerton.

Desfalques

Portuguesa-RJ

Sem desfalques confirmados.

Nova Iguaçu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?