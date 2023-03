Portuguesa da Ilha x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Taça Rio

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio; veja como acompanhar na TV e na internet

Portuguesa da Ilha e Botafogo se enfrentam no início da noite deste sábado (18), às 18h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio. A partida terá transmissão ao vivo da Band Sports, na TV fechada.

Quer ver jogos do Cariocão ao vivo? Experimente o UOL PLAY

Depois de não conseguir a classificação às semifinais do Cariocão, o Botafogo busca confirmar a vaga à final da Taça Rio. Na primeira fase da Taça Guanabara, o Alvinegro terminou em quinto, com 19 pontos. Foram seis vitórias, um empate e quatro derrotas, enquanto a Portuguesa da lha ficou em oitavo, com 13 (três vitórias, quatro empates e quatro derrotas).

Em 72 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo registra uma ampla vantagem. Foram 54 vitórias, contra quatro da Portuguesa, além de 13 empates. No último encontro, válido pelo Cariocão de 2022, a Portuguesa da Ilha venceu por 5 a 3.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri, D Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Lucas Piazón, Carlos Alberto, Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

Portuguesa da Ilha: Mota; Joazi, Matheus Santos, Lucas Santos, Yuri; Feitosa, Anderson Rosa; João Paulo, Romarinho, Lucas Silva; Emerson Carioca. Técnico: Felipe Surian.

Desfalques

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Kayque, Gatito Fernández e Philipe Sampaio seguem no departamento médico.

Quando é?