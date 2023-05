Portuguesa x Guarulhos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (5), pela quarta rodada; veja como acompanhar na internet

Portuguesa e Guarulhos entram em campo na tarde desta sexta-feira (5), às 15h (de Brasília), no Canindé, em São Paulo, pela quarta rodada do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão no canal da Federação Paulista no Youtube, na internet.

Em terceiro lugar do grupo 9, a Portuguesa soma 6 pontos, com duas vitórias e uma derrota até o momento. Já o Guarulhos vem logo atrás, com a mesma pontuação, porém com pior saldo de gols.

Prováveis escalações

Portuguesa sub-20: Ronaldo, Gustavo, Alysson, Renan, Jonathan, Pedro Henrique, Leandro, Denis, Yavir, Pedro e Fabrício.

Guarulhos sub-20: Gabriel, Felipe, Igor, Felipe Martins, Guilherme, Kaique, Dhominne, Wallace, Murilo, Leonardo e Caetano.

Desfalques

Portuguesa

Não há desfalques confirmados.

Guarulhos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?