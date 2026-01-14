Portuguesa-RJ x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Fluminense e Madureira se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 22º título do Campeonato Carioca, o Botafogo inicia mais uma edição do Estadual com o objetivo de encerrar um jejum de oito anos sem levantar o troféu. O Alvinegro integra o Grupo B, ao lado de Boavista, Flamengo, Madureira, Maricá e Nova Iguaçu. Para a estreia no Carioca 2026, a expectativa é de que o clube vá a campo com força máxima.

Por outro lado, a Portuguesa-RJ empatou com o Flamengo no jogo antecipado da quinta rodada do Campeonato Carioca. Com um ponto somado, a Lusa integra o Grupo A, que também conta com Bangu, Fluminense, Vasco, Volta Redonda e Sampaio Corrêa.

Portuguesa-RJ: Douglas Borges; Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, João Paulo, Bruno Mota (Romarinho) e Guilherme Silveira; Rhuan e Léo Muchacho.

Botafogo: Neto; Alexander Barboza, Marçal e Newton; Vitinho, Danilo, Allan e Alex Telles; Montoro, Joaquín Correa e Arthur Cabral.

Desfalques

Portuguesa-RJ

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Bastos e Kaio Pantaleão estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Luso-Brasileiro - Ilha do Governador, RJ

